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Россия и Британия могут провести перекрестный Год экологии или урбанистики

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой привел в качество удачного примера подобного сотрудничества проводящийся сейчас перекрестный Год музыки

ЛОНДОН, 22 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Россия и Великобритания в будущем могут провести перекрестный Год экологии или Год урбанистики и окружающей среды. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой по итогам его встреч, состоявшихся во вторник в Британском совете и МИД Соединенного Королевства.

"Мы начали обсуждать возможные темы для будущих перекрестных годов и в предварительном плане остановились на двух - Год экологии или Год урбанистики и окружающей среды", - рассказал Швыдкой, отметив в качестве примера подобного сотрудничества проводящийся сейчас перекрестный Год музыки Великобритании и России. "Перекрестный год музыки показывает в высшей степени удачные результаты. По подсчетам британцев, около 7 млн российских граждан посетили концерты и спектакли, которые представляли артисты из Великобритании и на которых играла британская музыка. Схожие цифры могут быть названы и с нашей стороны", - отметил он.

Помимо этого Швыдкой обсудил в Лондоне подготовку к отмечаемому в следующем году 75-летию завершения Второй мировой войны. "Одной из главных тем стало то, какими событиями мы можем вместе отметить 75-летие Победы. Не исключено, что это будут концерты Молодежного симфонического оркестра в Ковентри и Волгограде, мы обсуждали возможность проведения архивных выставок и конференций по истории Второй мировой войны, традиционное место займут церемонии памяти об Арктическом конвое", - сообщил спецпредставитель президента РФ.

Он также рассказал о том, что в мае следующего предполагается открыть мемориальную доску советским солдатам в Манчестере, а также советским летчикам в Борнмуте. "Одной из возможных тем конференции и, возможно, выставок может стать тема, которая в рабочем плане звучит как "Сталин и Черчилль" о взаимодействии лидеров двух стран во время Второй мировой войны", - сказал Швыдкой.

Приглашение от Лондона

На встрече британская сторона высказала заинтересованность в том, чтобы в следующем году большая российская делегация приняла участие во Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата. Она должна пройти в Глазго. "Британцы в 2020 году готовят большую конференцию по климату, и они попросили, чтобы Россия приняла в ней достойное участие, чтобы российское представительство было значительным. Я думаю, что для нас это также будет возможностью определить, насколько экологические проблемы могут стать темой перекрестных годов", - сказал Швыдкой.

"В целом, мы пришли к выводу, что, несмотря на низкий уровень наших политических отношений, сегмент взаимодействия между двумя странами в области культурного, образовательного и гуманитарного сотрудничества остается в рабочем состоянии и дает целый рад позитивных импульсов", - сказал собеседник агентства. При этом он признал, что подвижек в политической сфере пока нет. "Очевидно, что к политическим контактам британская сторона, похоже, не готова", - сказал Швыдкой.

Теги
ВеликобританияРоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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