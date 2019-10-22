Лавров и Шойгу раскритиковали манеры журналистов, освещавших переговоры Путина и Эрдогана

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упрекнул в недостатке хороших манер некоторых журналистов, освещавших переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Свои замечания Лавров высказал на совместной с министром обороны Сергеем Шойгу пресс-конференции. Она вызвала большой интерес представителей СМИ на фоне важных заявлений двух лидеров по итогам их шестичасовых переговоров в Сочи. Десятки журналистов окружили министров, рассчитывая получить пояснения достигнутых договоренностей.

Глава МИД РФ следил за тем, чтобы как можно больше журналистов могли задать вопросы, и делал замечания тем, кто пытался обратиться к министрам несколько раз. "Вы не представляетесь, между прочим, в отличие от Russia Today, ни у кого хороших манер я не наблюдаю", - обратился министр к одному из журналистов, который задавал уже не первый свой вопрос и не представлялся, как это принято на подобных мероприятиях.

Глава Минобороны Шойгу сделал замечание другому журналисту, который, пытаясь подойти ближе, наступил на лежащий на полу текст меморандума, подписанного двумя президентами по итогам переговоров. "Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму", - сказал ему Шойгу.