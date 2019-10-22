Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Студенты астраханского вуза вернулись в общежитие после эвакуации из-за пожара

Площадь возгорания составила 20 кв. м

АСТРАХАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Эвакуированные из-за пожара в общежитии Астраханского государственного технического университета (АГТУ) студенты - более 200 человек - вернулись в свои комнаты, сообщила ТАСС представитель пресс-службы областного управления МЧС Елена Шапошникова.

Пожар произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного здания общежития АГТУ. Площадь пожара составила 20 кв. м, пострадавших не было, открытое горение ликвидировали в 21:36 (20:36 мск).

"В настоящее время завершена проливка, все студенты, их было эвакуировано более 200 человек, вернулись в общежитие в свои комнаты", - сказала Шапошникова. По ее словам, температура воздуха в Астрахани сейчас около плюс 18 градусов.

Причина пожара в общежитии устанавливается.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
СМИ: в Каире отменили занятия в школах и вузах из-за дождей
Неблагоприятные погодные условия привели к подтоплению улиц, автомагистралей и туннелей и вызвало многочасовые пробки на дорогах, передает издание Al Youm As Sabia
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС