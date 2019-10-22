Студенты астраханского вуза вернулись в общежитие после эвакуации из-за пожара

АСТРАХАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Эвакуированные из-за пожара в общежитии Астраханского государственного технического университета (АГТУ) студенты - более 200 человек - вернулись в свои комнаты, сообщила ТАСС представитель пресс-службы областного управления МЧС Елена Шапошникова.

Пожар произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного здания общежития АГТУ. Площадь пожара составила 20 кв. м, пострадавших не было, открытое горение ликвидировали в 21:36 (20:36 мск).

"В настоящее время завершена проливка, все студенты, их было эвакуировано более 200 человек, вернулись в общежитие в свои комнаты", - сказала Шапошникова. По ее словам, температура воздуха в Астрахани сейчас около плюс 18 градусов.

Причина пожара в общежитии устанавливается.