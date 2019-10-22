Выставка о советском дипломате Андрее Громыко открылась в Берлине

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Выставка о жизни и деятельности выдающегося советского дипломата и государственного деятеля Андрея Андреевича Громыко открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в Берлине. В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения бывшего министра иностранных дел СССР.

Как передает корреспондент ТАСС, на выставке представлены документы и фотоматериалы, экспозиция построена по принципу хронологической последовательности и состоит из нескольких разделов. Отражены все важные этапы жизни дипломата: приход в Наркомат иностранных дел (НКИД) СССР и начало дипломатической карьеры, деятельность на посту посла СССР в США, постпреда при ООН, его заслуги в деле построения системы международного права, в области разоружения, вклад в развитие отношений СССР с ГДР и ФРГ, личная жизнь Громыко, получившего в прессе прозвище Мистера Нет.

Представленные на выставке документы - из архивов ТАСС, историко-документального департамента МИД РФ, МИД Белоруссии, а также Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Визуальным обрамлением экспозиции является документальный фильм "Андрей Громыко" киностудии "Беларусьфильм". Среди любопытных материалов - копия анкеты, заполненной лично Громыко при поступлении на службу в НКИД, номер журнала "Шпигель" от 29 июля 1959 года с портретом советского дипломата на главной обложке, его последняя прижизненная фотография и многие другие. Фотографии дополняются копиями важнейших документов - указов, телеграмм, приказов и соглашений эпохи Громыко.

Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев напомнил о знаменитых словах Громыко: "Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны". "Он был выдающим деятелем не только для нашей страны, но личностью мировой величины, - отметил Нечаев. - Он, разумеется, прежде всего, был человеком своей эпохи, настойчиво и последовательно отстаивал интересы нашей страны". "В целом его позиция всегда была направлена на продвижение национальных государственных интересов родины", - добавил российский дипломат.

Посол напомнил, что Громыко стоял у истоков ООН, участвовал в подготовке многих соглашений в области разоружения, "которые в 1970-е годы были столь актуальными". "Он не был настроен на конфронтацию, выступал за поиск компромиссов", - подчеркнул Нечаев. Он указал на то, что Громыко очень внимательно следил за развитием отношений между СССР и тогдашними германскими государствами - ГДР и ФРГ, при его участии был подготовлен Московский договор между СССР и ФРГ.

"В личном общении он был строг, но справедлив", - заметил Нечаев.

Ориентир для дипломатов

"Политическая мудрость и высокая работоспособность Андрея Громыко, как и абсолютная преданность, патриотизм и верность интересам родной страны были признаны даже его оппонентами", - подчеркнул, со своей стороны, посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко. По его словам, профессионализм Громыко и его личные качества до сих пор служат ориентиром и примером для многих дипломатов.

"Эта карьера, процесс становления Громыко показывают, как он стал одним из самых "жестких" переговорщиков, переговорщиком, об которого сам [тогдашний госсекретарь США] Генри Киссинджер, по его собственному признанию, "сломал зубы", - заявил руководитель отдела по делам России, Белоруссии, Молдавии и стран Восточного партнерства в МИД ФРГ Тобиас Тункель. Он отметил роль Громыко в построении послевоенного порядка и процессе разоружения.

В качестве музыкального сопровождения прозвучали произведения Рахманинова, которые обожал министр иностранных дел СССР. В беседе с корреспондентом ТАСС исполнявшая их пианистка Наталья Гусева рассказала, что однажды - в 1987 году - была приглашена на прием, на котором присутствовал Громыко. Она играла Шопена. Во время паузы Андрей Андреевич подошел и "так строго спросил", а будут ли в репертуаре русские композиторы. Мистер Нет попросил исполнить Рахманинова, что и сделала Гусева. Ту встречу она помнит до сих пор.

Выставка проводится при поддержке посольства России и посольства Белоруссии в Германии. Она продлится до 17 ноября.