СМИ: в Каире отменили занятия в школах и вузах из-за дождей

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Египта приняло решение отменить в среду занятия в школах и высших учебных заведениях в Каире из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило во вторник издание Al Youm As Sabia.

Во вторник, как и предупреждала метеослужба, в ряде районов столицы прошли дожди, что привело к подтоплению улиц, автомагистралей и туннелей и вызвало многочасовые пробки на дорогах. К урегулированию ситуации на дорогах была подключена полиция, которая перенаправляла потоки машин по альтернативным развязкам и проездам.

Как сообщило Министерство гражданской авиации, в результате ливня оказался незначительно подтоплен подземный этаж одного из терминалов столичного аэропорта, который в настоящее время почти полностью закрыт на реконструкцию и уже не обслуживает регулярные рейсы, за исключением одной частной авиакомпании, выполняющей полеты из старого терминала.

В связи с тяжелой ситуацией на дорогах из-за дождей национальный египетский авиаперевозчик Egypt Air объявил об отмене штрафных санкций для опоздавших на рейсы в эти часы и пообещал бесплатно обменять бронь билетов на другое время.

Синоптики обещают, что нестабильные погодные условия сохранятся в столичном регионе до пятницы, и на территории Большого Каира, включающего собственно столицу и окрестности, прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха.