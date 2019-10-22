Участники форума на Кипре отметили сокращение аудитории профессиональной журналистики

ЛИМАСОЛ, 23 октября. /ТАСС/. Распространение фейковых новостей и сокращение аудитории профессиональной журналистики являются отличительными чертами той ситуации, которая складывается во взаимоотношениях между источниками и потребителями информации. Об этом свидетельствуют мнения участников 15-й международной конференции "Роль СМИ в противодействии терроризму", которая открылась во вторник в кипрском городе Лимасол.

Выступивший на конференции посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий заметил, что в современном мире "политические неологизмы в стиле highly likely становятся приматом международного права, а фейковая дипломатия - "нормой" межгосударственного общения".

По его словам, в наши времена "социальные сети повсеместно используются в качестве спускового механизма всех цветных революций и массовых беспорядков, а террористические акты осуществляются в онлайн-режиме и набирают миллионы просмотров на популярных видеоресурсах".

Глава дипломатического представительства РФ подчеркнул, что рассматриваемые лимасольским форумом вопросы, такие как противостояние пропаганде ненависти и терроризма, ксенофобии и религиозного экстремизма и роль в этом современной журналистики, актуальны без преувеличения для всех стран и континентов. "И даже здесь, в информационном поле такой маленькой стран, как Кипр, мы то и дело сталкиваемся и с фейковыми сенсациями, и с политически мотивированными кампаниями", - отметил Осадчий.

Деградация профессиональной журналистики

По мнению председателя правления организовавшей конференцию Международной академии телевидения и радио (IATR) Леонида Млечина, мир столкнулся "с деградацией профессиональной журналистики", аудитория которой в сегодняшних реалиях стремительно убывает. Наглядный пример - сокращение в США в период с 2008 по 2018 год числа газетных репортеров на 47%, то есть фактически вдвое. "Дело в том, что деньги, которые шли на финансирование профессиональной журналистики, в первую очередь печатной, плавно перетекли в финансирование социальных сетей. Это означает, что больше нет средств на содержание профессиональных газет, профессионального радио и даже в какой-то степени профессионального телевидения. А это привело к тому, что канули в небытие выработанные столетиями регуляции профессиональной журналистики", - сказал Млечин.

По его словам, ранее профессионально обученные главные и простые редакторы прекрасно знали, какая информация является проверенной, а какая нет и что именно можно было публиковать. "Поэтому аудитория могла рассчитывать на то, что она получает точную информацию, которая позволит правильно ориентироваться в современном мире. А социальные сети не знают никаких ограничений, и более того, информация, которую мы называем фейковыми новостями, привлекает значительно большее внимание, вызывает больший интерес и, соответственно, больший приток денег", - отметил Млечин.

Ультраправый терроризм

Он добавил, что изменившиеся условия существования СМИ "стимулируют создание нереальных новостей и чем более придуманной выглядит излагаемая политиком новость, тем больше шансов у него добиться успеха". Поэтому, по словам Млечина, на наших глазах возникает кризис политических партий, действующих по старинке, и к власти приходят люди, которые ранее не занимались политикой и не готовы к этому, но при этом избиратели охотно голосуют за их популистские программы. И на этом фоне, вдобавок к террористической идеологии исламистов, стала нарастать, казалось бы уже давно побежденная, террористическая угроза, исходящая уже от ультраправых сил. "Это нарастающее злобное националистическое движение, поддерживаемое на политическом уровне ультраправыми популистами, которые через несколько лет после экономического кризиса 2008 года добиваются успеха на различных выборах, проходят в парламенты, становятся министрами, а в некоторых случаях и руководителями государств, что кардинально меняет политическую ситуацию в мире", - констатировал Леонид Млечин.

Он также считает, что если в борьбе с исламизмом общество и спецслужбы мира были едины, то в отношении противодействия радикальным неонацистам ситуация иная, так как на стороне ультраправых экстремистов идеологически стоит "определенная часть государственного аппарата, политиков и специальных служб". Млечин напомнил, как канцлер ФРГ Герхард Шредер так и не смог, несмотря на все свои попытки, запретить деятельность неонацистской Национально-демократической партии, поскольку наткнулся на сопротивление собственных спецслужб. "Уже потом выяснилось, что радикальное крыло этой партии было тайно сформировано ведомством по охране конституции, то есть контрразведкой", - отметил он.

Затем на конференции речь зашла о ситуации в российских спецслужбах, в частности о том, в какой степени те или иные идеологические предпочтения их сотрудников могут отразиться на борьбе с людьми, придерживающимися ультраправых устремлений, и, соответственно, будет ли такая борьба эффективной. Отвечая на этот вопрос, председатель совета директоров военной страховой компании "ВСК - Линия жизни" Валентин Соболев, который ранее занимал посты заместителя директора ФСБ, начальника департамента по борьбе с терроризмом, а в 2007-2008 годах исполнял обязанности секретаря Совета безопасности РФ, заверил, что в случае обнаружения в своих рядах апологетов ультраправого экстремизма российские спецслужбы отнеслись бы к ним как к врагам.