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Новейшую технику для правоохранителей представят на выставке "Интерполитех-2019" в Москве

Участниками мероприятия в этом году станут 470 компаний из 15 зарубежных стран

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" открывается в Москве в 23-й раз, она пройдет на ВДНХ. В ходе мероприятия будут представлены новейшая техника и перспективные разработки для правоохранительных органов.

"Экспозиция международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" разместится на площади 25,5 тыс. кв. метров в трех экспозиционных залах павильона № 75 на ВДНХ. Она представляет собой выверенное сочетание взаимосвязанных выставок и специализированных тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга", - сказали в оргкомитете выставки.

Также там отметили, что в этом году в мероприятии примут участие 470 компаний из 15 зарубежных стран, а также более 20 тыс. специалистов из 46 стран, таких как Германия, Италия, Израиль и другие.

По данным оргкомитета, планируется, что мероприятие посетят свыше 20 тыс. специалистов, а в мероприятиях научно-деловой программы прозвучит более 100 докладов по актуальным темам безопасности личности, государства и международной безопасности. Организаторами выставки стали МВД, ФСБ России и Росгвардия.

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Россия
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