Телеканал "Спас" запустит проект "Остров" в обители на озере Селигер

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Телеканал "Спас" запускает проект под названием "Остров", в котором участники месяц проживут в Ниловой пустыни, выполняя различные послушания. Об этом говорится в анонсе телепроекта, размещенном во вторник на сайте канала.

"Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Реалити вдали от мира", - говорится в анонсе.

Отмечается, что съемки телепроекта стартуют в ноябре текущего года. Для участия в проекте добровольцам необходимо записать видео-заявку с рассказом о себе и причинах участия в проекте.