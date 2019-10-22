В Гидрометцентре сообщили, что в большинстве регионов России до конца недели будет тепло

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Температура на 6-8 градусов выше нормы продержится до конца недели в большинстве регионов России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Вы спрашиваете, наступила ли осень? Нет, категорическое нет. В течение остальных дней недели, со среды по воскресенье включительно, будет высокая температура, на 6-8 градусов выше нормы", - сказал он.

Вильфанд отметил, что в Москве в ночь на среду температура воздуха составит 9-11 градусов тепла, днем - 14-16 градусов. По его словам, до конца недели днем ожидается 9-14 градусов тепла и "вполне нехолодные ночи".

"Нельзя сказать, что постоянно солнце будет светить - облачность с прояснениями, но осадков не ожидается", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Говоря о понижении температуры в столице во вторник, Вильфанд отметил, что для октября это "все равно теплая погода, выше нормы на 3-4 градуса". "Фактически в течение всего дня было около 10 градусов тепла", - сказал он.

По мнению Вильфанда, автомобилистам менять резину на колесах пока не стоит. "Резину нужно менять, когда устойчивые наступили условия, когда температура днем ниже отметки плюс пять градусов или устойчивый снег. Здесь пока торопиться не нужно", - пояснил собеседник агентства.