Исследование о гегемонистских планах США представлено в Румынии

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Презентация книги "Планы Америки по мировой гегемонии" румынского исследователя Калистрата Мугурела Атудорея прошла во вторник в бухарестском Российском центре науки и культуры (РЦНК).

"Цель этой книги - предложить картину силовых отношений в мире, в которых с конца холодной войны очевидным образом господствуют США", - пишет автор в предисловии, утверждая, что в Вашингтоне существует внешнеполитическая повестка дня "в смысле тщательно разработанного и частично осуществленного плана, который нацелен на достижение и сохранение мировой гегемонии".

"США стремятся остаться крупнейшей экономической и военной державой мира, и любой, кто наберет достаточную силу, чтобы соперничать с превосходством Америки, автоматически становится ее противником", - подчеркивает Атудорей, отмечая, что в Вашингтоне "ни в коем случае не могут представить, чтобы Российская Федерация, например, воспринималась как партнер".

Представляя исследование в РЦНК, автор отметил, что "в реальности политику США определяет структура "глубокого государства" (deep state), которая обладает гораздо более широкой властью, чем официальная администрация". Касаясь румыно-американских отношений, он высказал мнение, согласно которому "хотя Румыния и считается стратегическим партнером США, на самом деле является колонией".

Комментируя книгу, молдавский публицист Юрие Рошка назвал ее "чрезвычайно важной и своевременной". Он сказал, что публикация этого исследования представляет собой "акт смелости в сегодняшней Румынии, где многие интеллектуалы предпочитают молчать, чтобы не рисковать своими позициями в университетах". Рошка заявил, что русофобия искусственно насаждается в бывших социалистических странах, которым необходим "другой тип диалога с Россией".

51-летний Калистрат Атудорей по профессии инженер. Затем работал в правозащитных организациях, обратился к социально-политическим наукам и международным отношениям. Опубликовал ряд статей в специализированных журналах и на веб-сайтах.