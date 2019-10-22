К 2030 году на службе в МВД России могут появиться роботы-полицейские

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Роботы-полицейские могут появиться на службе в российской полиции к 2030 году, они будут консультировать граждан в таких подразделениях, как ГИБДД и миграционная служба, а также снимать отпечатки пальцев. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика Константин Покладок на выставке "Интерполитех".

"Это робот Promobot производится в Перми нашей компанией. На данный момент уже продано более 200 роботов четвертой версии. В России первое такое изобретение и пока единственное. Сейчас мы пытаемся встроиться в концепцию "Цифровой полиции", и я думаю, что до 2030 года роботы-полицейские будут работать у нас", - сказал он. Контракт между компанией и МВД может быть подписан по итогам выставки "Интерполитех", которая проходит в Москве на ВДНХ с 22 по 25 октября.

По словам Покладка, роботы предназначены для работы в местах скопления людей. "Соответственно, это такие подразделения, как транспортная полиция, ГИБДД, миграционные подразделения. С помощью дополнительного оборудования, которое мы можем установить, можно решить различные задачи. В данном случае у нас установлен сканер отпечатков пальцев и сканер документов, робот может отсканировать пальчик и сравнить его с базой данных", - отметил Покладок.

Кроме того, по его словам, такое изобретение могло бы справиться и с дактилоскопией в аэропортах.

"Основная механика и аппаратная составляющая робота производится в Перми. Аналоги существуют в мире, но в части цены он выигрывает во всех отношениях, очень редко можно встретить полностью автономного робота, Promobot - он полностью автономен, ему не нужен человек для управления", - заключил представитель компании-разработчика.

В компании отметили, что Promobot - это сервисный робот для бизнеса, который общается с людьми, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия, он подключается к любой внешней системе - базам данных, системе безопасности, сайтам и сервисам.