Новые беспилотные автомобили с видеокамерами представили на выставке "Интерполитех-2019"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Беспилотные автомобили с системой искусственного интеллекта, где внедрены видеокамеры с оборотом 360 градусов, разрабатываются в России. Об этом ТАСС на выставке "Интерполитех" сообщил представитель компании-разработчика Егор Федоц. Опытный образец такого автомобиля представлен на выставке.

"Да, этот автомобиль разрабатывается как беспилотный, только отличие его от тех, которые существуют, в том, что он основан на оптико-электронных системах, то есть оснащен камерами. Мы хотим сделать обзор камер в 360 градусов в двух спектрах, и за счет этого мы построим модель пространства, и в дальнейшем машина сможет перемещаться", - сказал он.

Кроме того, по его словам, машина оснащена навигацией, которая поможет автомобилю легче перемещаться по городу. "Конец начальной разработки через полтора года, окончательной - через четыре", - отметил представитель компании.

В Москве на ВДНХ открылась 23-я Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019". В этом году в мероприятии принимают участие 470 компаний из 15 зарубежных стран, а также более 20 тыс. специалистов из 46 стран, таких как Германия, Италия, Израиль и другие. По данным оргкомитета выставки, планируется, что мероприятие посетят свыше 20 тыс. специалистов, а в мероприятиях научно-деловой программы прозвучит более 100 докладов по актуальным темам безопасности личности, государства и международной безопасности. Организаторами выставки стали МВД, ФСБ России и Росгвардия.