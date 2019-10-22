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Специальные очки с видеоинформацией разрабатываются для российских полицейских

Представитель компании-разработчика Валерий Ерошин рассказал, что в очки может транслироваться не весь видеопоток, а только тревожные кадры

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комплекс персонального видеонаблюдения "Дозор", в который входят специальные очки с видеоинформацией о правонарушителях, создается для российских полицейских. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика Валерий Ерошин на выставке "Интерполитех-2019".

"Комплекс "Дозор" состоит из персональных видеорегистраторов, которые могут крепиться на одежду полицейского, гаджет осуществляет аудио и видеозапись. Отмечу, что во время несения службы может осуществляться трансляция видеопотока либо на очки, либо на удаленный пульт монитора в дежурную часть. В очки может транслироваться не весь видеопоток, а только тревожные кадры, например, если в поле зрения попал человек, который числится в базе "Розыск", то на эти очки перед полицейским будет выведено два кадра - это фото из базы, где прописывается имя правонарушителя, а на втором - фото, отснятое нательным видеорегистратором", - сказал он.

По его словам, разработка пока является прототипом и впервые в этом году широко демонстрируется. "Нам понадобится время, чтобы доработать [прототип] до настоящего удобства для полицейского, чтобы это были компактные очки" - заключил собеседник агентства.

В Москве на ВДНХ проходит 23-я выставка "Интерполитех", которая завершит свою работу 25 октября.

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