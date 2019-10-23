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"Известия": россияне считают достаточными 5,8 млн рублей страховых выплат в случае смерти

По данным издания, оценка суммы страховых выплат отличается в зависимости от пола, возраста и уровня благосостояния опрошенных

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сумма в 5,8 млн рублей может оказаться достаточной для поддержания благополучия родных в случае смерти застраховавшего жизнь. Соответствующие результаты опроса страховой компании "Сбербанк страхование жизни" публикует в среду газета "Известия".

По данным издания, оценка суммы страховых выплат отличается в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания опрошенных. Так, несмотря на среднюю оценку в 5,8 млн рублей, она варьируется между 2,4 млн и 13,3 млн рублей. Более того, респонденты мужского пола определили сумму страховки в 6,8 млн рублей, тогда как женщины лишь в 4,6 млн рублей. Дифференцирована оценка суммы страхования и у людей в возрасте от 18 до 30 лет и старше 60 лет - 6,9 и 4,5 млн рублей соответственно. Наконец, люди с высшим образованием в среднем назвали сумму в 6,9 млн, а для людей с незаконченным высшим образованием оказывается достаточной сумма в 4,5 млн рублей.

Отмечается, что сегодня в России отсутствует единая оценка стоимости жизни человека. Так, по ОСАГО сумма составляет 500 тыс. рублей, однако ее планируется повысить до 2 млн рублей. Страхование жизни пассажиров общественного транспорта установлено на уровне 2 млн рублей. В свою очередь, в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отметили "Известиям", что вопрос об определении единой суммы страхования жизни обсуждается в профессиональных кругах уже давно. Более того, представитель ВСС назвал среднюю сумму в 5,8 млн рублей, приведенную в исследовании, адекватной.

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