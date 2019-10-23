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Должность вице-губернатора намерены сократить в Хабаровском крае для экономии

Глава региона Сергей Фургал заявил, что это позволит исключить дублирование функций

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Должность вице-губернатора в Хабаровском крае планируют сократить для сокращения расходов на управленческий аппарат. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал на заседании Законодательной думы края в среду.

"Сегодня мы идем путем сокращения расходов на содержание органов власти. За год в процессе реформирования более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края. Практика показала, что выстроенная нами система четкого разграничения полномочий между зампредами эффективна, механизм работы отлажен. <...> Поэтому сокращение должности вице-губернатора считаю логичным и закономерным", - сказал Фургал.

Он пояснил, что это позволит исключить дублирование функций, так как у должности вице-губернатора отсутствует отраслевая направленность работы. Соответственно будут сокращены и затраты на помощников, которые положены вице-губернатору по должности. Должность вице-губернатора остается вакантной с сентября 2018 года, когда Фургал стал главой региона, победив на выборах.

Фургал сообщил, что в регионе в 2018-2019 году отказались от неэффективных и ненужных госзакупок. Это, а также сокращение численности чиновников, затрат на содержание органов власти, позволило сэкономить порядка 1 млрд бюджетных средств, добавил губернатор.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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