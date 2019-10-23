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CNN: автор прошлогодней анонимной статьи о Трампе готовится в ноябре выпустить о нем книгу

По данным телекомпании, книга "Предостережение" поступит в продажу 19 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Автор анонимной статьи в газете The New York Times, содержавшей признание в фактическом саботаже ряда решений президента Дональда Трампа частью его администрации, написал и готовится выпустить книгу об американском лидере. Об этом сообщила во вторник телекомпания СNN.

По ее данным, книга неназванного высокопоставленного сотрудника Белого дома называется A Warning ("Предостережение"). Согласно информации, размещенной на сайте издательского дома Twelve, книга появится на прилавках, а также станет доступна для онлайн-заказа 19 ноября этого года. "Беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации", - гласит описание книги на сайте издательства.

Телекомпания подчеркивает, что автор предпочел и дальше скрывать свою личность. По данным источников СNN, для сохранения его анонимности были приняты серьезные меры безопасности. При этом источники подчеркивают, что автор представил доказательства того, что именно он в прошлом году стоял за скандальной публикацией в The New York Times.

5 сентября 2018 года The New York Times разместила статью, автором которой, по ее свидетельству, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В ней сказано, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ "вулканического гнева и привела его в безмерную ярость".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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