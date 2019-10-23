Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В КНДР заявили, что республика намерена развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отметил, что ошибочно считать эти горы общей собственностью Севера и Юга Кореи и символом их хороших отношений
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© ЦТАК
© ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын (слева)
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от совместного проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной в туристической зоне, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. По указанию Ким Чен Ына, на месте снесенных объектов будут построены современные сооружения для обслуживания туристов, которые будут "хорошо вписываться в природный ландшафт горы Кымган".

"Распространенный в настоящее время взгляд, что горы Кымгансан - это общая собственность Севера и Юга [Кореи], символ и отличный пример отношений Севера и Юга, а также что туризм в горах Кымгансан не будет возможен без развития связей Севера и Юга, является, несомненно, ошибочным мнением и неверным пониманием", - отметил Ким Чен Ын. "Гора Кымган - это наша земля, завоеванная ценой крови, и даже одна ее скала и одно ее дерево ассоциируются с нашим суверенитетом и достоинством", - подчеркнул лидер КНДР.

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Однако в 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако, дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей со стороны Южной Кореи не последовало.

Теги
КНДРРеспублика Корея
Реклама на ТАСС
Суд оштрафовал авиакомпанию "Якутия" за многочисленные задержки рейсов
Размер штрафа составил 100 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС