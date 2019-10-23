В КНДР заявили, что республика намерена развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи

ПХЕНЬЯН, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от совместного проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной в туристической зоне, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. По указанию Ким Чен Ына, на месте снесенных объектов будут построены современные сооружения для обслуживания туристов, которые будут "хорошо вписываться в природный ландшафт горы Кымган".

"Распространенный в настоящее время взгляд, что горы Кымгансан - это общая собственность Севера и Юга [Кореи], символ и отличный пример отношений Севера и Юга, а также что туризм в горах Кымгансан не будет возможен без развития связей Севера и Юга, является, несомненно, ошибочным мнением и неверным пониманием", - отметил Ким Чен Ын. "Гора Кымган - это наша земля, завоеванная ценой крови, и даже одна ее скала и одно ее дерево ассоциируются с нашим суверенитетом и достоинством", - подчеркнул лидер КНДР.

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Однако в 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако, дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей со стороны Южной Кореи не последовало.