Суд оштрафовал авиакомпанию "Якутия" за многочисленные задержки рейсов

ЧИТА, 23 октября. /ТАСС/. Суд оштрафовал авиакомпанию "Якутия" на 100 тыс. рублей за многочисленные задержки рейсов в июне-августе, сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, с июня по август авиакомпания по собственной вине допустила задержки рейсов, которые не были связаны с метеоусловиями, требованиями безопасности полетов и авиационной безопасности. В отношении перевозчика было возбуждено административное дело.

"По результатам его рассмотрения постановлением мирового суда судебного участка номер 45 города Якутска назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Якутия" на 100% принадлежит правительству Якутии. Воздушный флот перевозчика состоит из четырех самолетов Boeing 737-800, двух Boeing 737-700, шести Ан-24РВ, трех Bombardier Dash 8 Q300 и четырех SSJ 100.