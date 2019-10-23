Подъемные для молодых педагогов в Хабаровском крае увеличат вдвое

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Глава региона Сергей Фургал на заседании законодательной думы края в среду попросил депутатов поддержать предложение об увеличении подъемных для молодых педагогов вдвое. Соответствующий законопроект уже приняли в первом чтении.

"Прошу поддержать инициативу собрания депутатов Амурского района увеличить размер подъемных для молодых педагогов, которые впервые устраиваются на работу после получения дипломов. За последние 20 лет сумма подъемных ни разу не менялась, и в наших реалиях не имеет ни ценности, не является мотивацией. Я поддерживаю этот законопроект и считаю, что выплату педагогическим работникам, поступившим на работу впервые, необходимо увеличить хотя бы в два раза - до восьми должностных окладов", - сказал Фургал.

Он отметил, что если для врачей в регионе есть подъемные и другие выплаты, то для учителей - нет, и это необходимо устранить.