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Тайфун "Хагибис"

Более 42 тыс. домов в Японии остаются без воды из-за тайфуна "Хагибис"

Наиболее тяжелая ситуация продолжает сохраняться в префектуре Фукусима

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Более 42 тыс. домов остаются без водоснабжения в восьми префектурах Японии из-за тайфуна "Хагибис", который обрушился на страну на прошлой неделе. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Наиболее тяжелая ситуация продолжает сохраняться в префектуре Фукусима, где без водопроводной воды остаются 35 тыс. домов.

По последним данным, в результате удара тайфуна "Хагибис" погибли по крайней мере 84 человека, еще девять числятся пропавшими без вести. Ливневые дожди, вызванные тайфуном, привели к разливу по крайней мере 71 реки в центральном и северо-восточном регионе Японии. В пострадавших от стихийного бедствия частях страны продолжаются поисково-спасательные операции, в которых принимают участие подразделения Сил самообороны страны.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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