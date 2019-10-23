Более 42 тыс. домов в Японии остаются без воды из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Более 42 тыс. домов остаются без водоснабжения в восьми префектурах Японии из-за тайфуна "Хагибис", который обрушился на страну на прошлой неделе. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Наиболее тяжелая ситуация продолжает сохраняться в префектуре Фукусима, где без водопроводной воды остаются 35 тыс. домов.

По последним данным, в результате удара тайфуна "Хагибис" погибли по крайней мере 84 человека, еще девять числятся пропавшими без вести. Ливневые дожди, вызванные тайфуном, привели к разливу по крайней мере 71 реки в центральном и северо-восточном регионе Японии. В пострадавших от стихийного бедствия частях страны продолжаются поисково-спасательные операции, в которых принимают участие подразделения Сил самообороны страны.