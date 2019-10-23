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Акции протеста в Гонконге

Гонконг и Тайвань решают судьбу подозреваемого, который решил сдаться правосудию

Его случай ранее спровоцировал попытку принятия законопроекта об экстрадиции, ставшего в начале лета причиной массовых волнений в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 октября. /ТАСС/. Власти Гонконга и Тайваня пока не смогли договориться о судьбе 20-летнего гонконгского подозреваемого, который выразил желание добровольно приехать в Тайбэй, чтобы сдаться правосудию по делу о совершенном им там убийстве. Его случай ранее спровоцировал попытку принятия законопроекта об экстрадиции, ставшего в начале лета причиной массовых волнений в этом специальном административном районе Китая.

Как сообщает газета South China Morning Post, в среду утром юноша вышел на свободу после отбытия в Гонконге 18-месячного заключения за финансовое мошенничество, и его дальнейшая судьба пока остается не ясной. Выйдя из тюрьмы, он вновь выразил раскаяние и подтвердил желание сдаться тайваньскому правосудию. Но стороны пока не пришли к договоренности о том, как быть с ним дальше на фоне отсутствия механизма сотрудничества в правовой сфере.

Студент по фамилии Чэнь в феврале прошлого года во время отдыха на Тайване во время ссоры убил свою беременную подругу и вернулся в Гонконг. Однако в связи с отсутствием соглашения об экстрадиции местные власти не смогли передать его для судебного разбирательства тайваньскому следствию. В результате Чэня судили в Гонконге, но совершенно по другой статье - за финансовые махинации и использование чужой кредитной карты, которую он забрал у убитой подруги.

Объявленный в розыск подозреваемый на днях после беседы со священником выразил готовность сдаться тайваньскому правосудию, однако стороны столкнулись с разногласиями в этом вопросе. Изначально власти Тайваня сообщили, что ему будет отказано во въезде до урегулирования вопросов юридического сотрудничества двумя сторонами. Затем Тайбэй неожиданно передумал и предложил прислать в Гонконг за подозреваемым своих сотрудников правопорядка, чтобы те сопроводили его на Тайвань. Однако местная администрация заявила о юридической неприемлемости такого варианта и настаивает на том, чтобы Чэнь летел самостоятельно, по доброй воле.

В начале лета в этом специальном административном районе вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, Тайваню и Макао. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками и погромами.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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