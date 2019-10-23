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В Сеуле готовы обсудить с КНДР судьбу туристического проекта в Кымгансане

Представитель администрации президента Республики Корея подчеркнул, что для начала необходимо прояснить позицию КНДР и ее планы

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Республика Корея изучит позицию КНДР в связи с последними заявлениями руководства страны о совместном туристическом проекте в горах Кымгансан. Об этом заявил журналистам в Сеуле представитель администрации южнокорейского президента.

"Для начала необходимо прояснить позицию Северной Кореи и ее планы. Если будет возможность провести консультации [с КНДР], мы их проведем", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

Агентство ЦТАК сообщило в среду, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения туристической зоны в горах Кымгансан заявил, что республика намерена отказаться от проекта по развитию данного комплекса с Южной Кореей и вести работы самостоятельно.

Лидер КНДР распорядился снести "неприглядные постройки", возведенные южнокорейской стороной в туристической зоне, предварительно согласовав эти действия с соответствующими органами Южной Кореи. По указанию Ким Чен Ына, на месте снесенных объектов будут построены современные сооружения для обслуживания туристов, которые будут "хорошо вписываться в природный ландшафт".

"Распространенный в настоящее время взгляд, что горы Кымгансан - это общая собственность Севера и Юга [Кореи], символ и отличный пример отношений Севера и Юга, а также что туризм в горах Кымгансан не будет возможен без развития связей Севера и Юга, является, несомненно, ошибочным мнением и неверным пониманием", - отметил Ким Чен Ын.

Совместный туристический проект Республики Корея и КНДР начал работу в 1998 году как символ экономического сотрудничества двух стран. Однако в 2008 году после инцидента с гибелью южнокорейской туристки Сеул принял решение приостановить сотрудничество в этой зоне на неопределенное время. В сентябре прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне договорились возобновить реализацию проекта в горах Кымгансан, однако дальнейших шагов по выполнению этих договоренностей со стороны Южной Кореи не последовало.

Теги
КНДРРеспублика Корея
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