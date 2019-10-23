Главный нарколог Минздрава выступил за запрет продажи детского шампанского

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддерживает предложение запретить в России продажу детского безалкогольного шампанского, так как оно является своего рода рекламой алкоголя.

"Было бы правильным запретить продажу детского шампанского, так как это реклама алкоголя. Такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем", - сказал ТАСС Брюн, комментируя предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ограничить продажу детского шампанского.

Представители федерального проекта "Трезвая Россия" также поддержали данную инициативу. Как считает руководитель проекта Султан Хамзаев, "детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности".

"Трезвая Россия" всецело поддерживает идею запрета алкогольной рекламы в молодежной среде, - сказал он ТАСС. - Сегодня в руках нашей молодежи давно "не детское" шампанское, а наркологи фиксируют реальных детей-алкоголиков. При этом в стране нет ни одной детской реабилитационной программы для больных алкоголизмом. Предлагаю задуматься в первую очередь об этом".

В "Трезвой России" также считают, что подобные инициативы следует рассматривать в комплексе мер, направленных на борьбу с пропагандой алкоголя.