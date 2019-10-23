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Врачи прооперировали пострадавших в перестрелке с пятью погибшими в Ростовской области

Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября /ТАСС/. Врачи прооперировали двух пострадавших в перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, где погибли пятеро. Об этом ТАСС сообщили во вторник в местной больнице.

"Они находятся в реанимации, их прооперировали", - сказал представитель больницы и отметил, что операции прошли успешно, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Ростовской области, в больницу были доставлены двое пострадавших."В ЦРБ Орловского района доставлены два пострадавших. Им проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. В ЦРБ выехали областные специалисты", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД по Ростовской области, во вторник в результате конфликта с применением огнестрельного оружия пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота. Представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов рассказал ТАСС, что конфликт между жителями хутора связан с длительной судебной тяжбой. Возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияРостовская область
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