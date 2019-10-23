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Панельная сессия "Российско-африканские отношения: роль СМИ". Видеотрансляция

В дискуссии принимают участие гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, почетный президент Института Африки РАН, главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев, а также замглавы МИД Михаил Богданов

ТАСС/Росконгресс

ТАСС в дни экономического форума и саммита проводит Форум информационных агентств "Россия - Африка", включаюший две панельные сессии. Модераторами сессии "Российско-африканские отношения: роль СМИ" с участием руководителей средств массовой информации России и Африки станут председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и генеральный директор информационного агентства Maghreb Arabe Press Халил Хашими Идрисси.

Участники форума обсуждают проблемы формирования современной медиасреды, роль СМИ, перспективы сотрудничества в сфере информации. Руководители африканских новостных агентств рассказывают о том, как формируется российская медийная повестка дня в Африке, о роли и месте России в современном информационном пространстве Африки, проблемах информационного обеспечения, существующих мифах и стереотипах.

В дискуссии принимают участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, почетный президент Института Африки РАН, главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев, а также замглавы МИД Михаил Богданов.

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Саммит Россия – Африка
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