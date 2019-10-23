Еще 11 белух из бухты Средней выпустили на волю в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Очередную партию белух, содержавшихся в приморской бухте Средней, выпустили на волю в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

18 октября начался шестой этап по реализации плана выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в дикую природу. Судно взяло на борт 11 белух, их перевозят в транспортировочных ваннах.

"23 октября в 11:30 (04:30 мск) по местному времени завершен выпуск 11 белух. Животные, как и в прошлый раз, были доставлены судном в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова и выпущены в места их традиционного обитания. Шестой этап по реализации плана выпуска морских млекопитающих в естественную среду обитания успешно завершен", - сказали во ВНИРО.

Животные перенесли транспортировку благополучно. В настоящее время учеными ВНИРО ведется подготовка к реализации следующего этапа выпуска. Всего выпущено уже 37 белух, в бухте Средней остаются 50 особей.