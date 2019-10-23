Показ в московском метро открыл неделю мод Moscow Fashion Week

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Показ коллекции дизайнеров концепт-стора "Секция" в московском метро открыл неделю мод Moscow Fashion Week, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Московское метро стало принципиально новым fashion-пространством для проведения недели моды в Москве. На станции "Воробьевы горы" ранее работала выставка известных кутюрье, на "Площади революции" прошел флешмоб с участием профессиональных моделей, а на "Деловом центре" прошел один из ключевых показов Moscow Fashion Week, - главного события для всей российской модной индустрии", - привела пресс-служба слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Накануне, 22 октября, в день открытия 25-й недели моды на станции "Деловой центр" состоялся один из самых ожидаемых в этом году модных показов. Концепт-стор "Секция" представил более 60 образов, созданных для динамичных людей, живущих в ритме большого города. Свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров презентовали известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I'm not, Etudes, Carne Bollente, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei.

Тематику fashion-шоу задала сама локация - станция "Деловой центр", расположенная рядом с международным бизнес-центром "Москва-Сити". По платформе станции продефилировали модели в образах офисных сотрудников, завсегдатаев бизнес-тренингов и коуч-сессий.

25-я юбилейная неделя моды в Москве подходит с 22 по 27 октября.