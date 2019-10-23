ГИБДД не получала поручений об изменениях в ПДД для регулирования беспилотных автомобилей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция России пока не получила поручений по изменениям в правила дорожного движения (ПДД) для регулирования беспилотных автомобилей на дорогах страны. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин, отвечая на вопрос ТАСС на выставке "Интерполитех-2019".

"Прямых поручений мы пока не получили, нам поступит либо инициатива, либо поручение правительства", - сказал он.

Также Кузин отметил, что вопросами беспилотных автомобилей занимается Минпромторг. "Мы осуществляем надзор за правилами дорожного движения, будем согласовывать и рассматривать предложения", - заключил он.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "Открытые инновации" сообщил, что считает возможным изменить правила дорожного движения, чтобы беспилотные автомобили могли ездить по дорогам без водителей. Таким образом Медведев прокомментировал реплику модератора сессии о том, что сейчас в Сколково ездят беспилотники с водителями, которые при этом не принимают участие в управлении. К такой мере пришлось прибегнуть из-за частых жалоб граждан в правоохранительные органы, указывающих, что ПДД не разрешено беспилотное управление автомобилями.