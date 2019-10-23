Матвиенко начала заседание СФ со слов соболезнования в связи с ЧП в Красноярском крае

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале пленарного заседания в среду выразила соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.

"В результате этой трагедии погибли 17 человек, еще трое считаются пропавшими без вести, пострадали 44 человека. Хочу выразить соболезнования от всех нас родным и близким погибших и пожелать быстрейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание Совфеда.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на Сейбе прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа.