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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Матвиенко начала заседание СФ со слов соболезнования в связи с ЧП в Красноярском крае

Председатель Совета Федерации также пожелала быстрейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале пленарного заседания в среду выразила соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.

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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

"В результате этой трагедии погибли 17 человек, еще трое считаются пропавшими без вести, пострадали 44 человека. Хочу выразить соболезнования от всех нас родным и близким погибших и пожелать быстрейшего выздоровления пострадавшим", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание Совфеда.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на Сейбе прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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