Аксенов обяжет глав администраций ежемесячно отчитываться перед жителями по телевидению

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обяжет глав городских и районных администраций ежемесячно в прямом телеэфире отчитываться перед жителями своих регионов.

"Глав городских и районных администраций, которые будут назначены по результатам конкурсов, мы обяжем раз в месяц отвечать на вопросы граждан в прямом эфире ТРК "Крым", с прямыми звонками в студию", - сообщил он в среду, представляя парламенту республики пятилетний план работы правительства.

Аксенов подчеркнул, что важнейшим критерием оценки работы власти является ее открытость, честный диалог с гражданами и чуткое отношение к людям.

По каждому вопросу, который не успеют осветить в эфире, будут готовиться протокольные поручения с указанием исполнителей и сроков исполнения, добавил глава региона. Кроме того, руководители органов власти будут обязаны еженедельно проводить личный прием граждан, планируется также расширить практику видеоприемов, когда задать свой вопрос могут жители отдаленных населенных пунктов или пожилые люди, которым трудно добраться на прием.

Глава республики отметил, что "по каждому выявленному факту равнодушия, волокиты, формального отношения должностных лиц к законным и обоснованным просьбам граждан виновные будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. Вплоть до освобождения от занимаемых должностей".

Осенью началось масштабное обновление в органах власти Крыма. 18 сентября Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности как членов крымского правительства, так и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".