В России заработала горячая линия по качеству и безопасности плодоовощных продуктов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Горячая линия, инициированная Роспотребнадзором, по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в среду начала работать в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В период со 23 октября по 6 ноября специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) проконсультируют всех желающих по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности", - говорится в сообщении.

Специалисты будут рассматривать такие вопросы, как требования к качеству продукции, необходимости ее маркировки. Они также проведут консультации о том, как правильно питаться, как выбирать плодоовощную продукцию и куда писать жалобы в случае обнаружения некачественного товара в магазине.