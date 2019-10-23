Работа "Комитета за гражданские права" может быть прекращена после задержания Маякова

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вопрос о прекращении деятельности правозащитной организации "Комитет за гражданские права" будет поднят в связи с задержанием зампредседателя - директора организации Андрея Маякова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель организации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

"В дальнейшем будет обсуждаться возможность прекращения работы организации в связи с тем, что в нашей стране условий для ее работы нет", - сказал он.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московском отделении организации "Комитет за гражданские права". После их завершения был задержан замглавы организации Андрей Маяков. Как отметила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, он задержан по подозрению в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей. За эти деньги он обещал оказать содействие в проведении прокуратурой проверки законности приговора, но такой возможности при этом не имел.

Бабушкин сообщил, что Маяков вину не признает. "Нет, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.