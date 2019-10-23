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Многофункциональный дом культуры открылся в одном из сел Чечни по нацпроекту

В 2019 году в Чечне планируют построить четыре дома культуры и провести реконструкцию еще двух

ГРОЗНЫЙ, 23 октября. /ТАСС/. Многофункциональный дом культуры с залом на 200 мест открылся в селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни по нацпроекту "Культура". В здании предусмотрены библиотека, репетиционный зал, а также кабинеты для кружков.

"Во всех районах и городах построены культурные центры, созданы и успешно развиваются танцевальные коллективы, огромное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения в духе лучших обычаев и традиций нашего народа. Новый дом культуры станет прекрасным местом для проведения культурного досуга местных жителей", - сказал глава района Хамзат Кадыров на открытии учреждения. По его словам, ранее в селе не было культурного центра.

В 2019 году в Чечне планируют построить четыре дома культуры и провести реконструкцию еще двух. На эти цели будет направлено около 195 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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