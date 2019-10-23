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В МВД заявили о необходимости создания федеральной системы видеонаблюдения

В ведомстве также указали на необходимость создания индивидуальных мониторинговых систем, позволяющих ввести контроль физического состояния полицейских

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Разработчики МВД считают необходимым создать единую федеральную систему видеонаблюдения, а также информационную систему биометрических учетов. Об этом сказал ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" (СТИС) МВД России Геннадий Пучков в докладе в рамках выставки "Интерполитех-2019".

"Проходит разработка и внедрение современных технологий больших данных, программных инструментов, позволяющих проводить анализ большего объема неструктурированных данных, широко применяя при этом возможности технологий искусственного интеллекта. [Необходимо] создание федеральной системы видеонаблюдения, создание федеральной информационной системы биометрических учетов, а также создание индивидуальных мониторинговых систем, позволяющих ввести контроль физического состояния полицейских", - сказал он.

Также представитель СТИС МВД отметил, что в перспективе можно рассмотреть создание программного обеспечения, которые могло бы оперативно определять степень эмоционально-психического состояния проверяемых граждан.

Международная выставка "Интерполитех" проходит на ВДНХ в Москве, завершит работу 25 октября.

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