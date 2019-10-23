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ФСИН намерена привлечь к труду всех осужденных в российских колониях

В ведомстве отметили, что пока привлечены к труду 170 тыс. человек, что составляет 46,5%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ФСИН рассчитывает привлечь к труду 100% осужденных на предприятиях в российских колониях, получив дополнительные государственные и муниципальные заказы. Об этом сообщил журналистам замдиректора ФСИН России Рустам Степаненко на 23-й международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2019".

"На сегодняшний день у нас привлечены к труду 170 тыс. человек, что составляет 46,5%. Конечно, это мало. Мы над этим работаем, потому что все 100% осужденных должны быть привлечены к труду", - сказал Степаненко, отметив, что одним из основных средств исправления осужденных является общественно-полезный труд.

По словам Степаненко, для этого у ФСИН есть достаточное количество своих производственных мощностей, но нет достаточного количества объема государственных и муниципальных заказов. "По нашему расчету, при получении заказов на 9,5 млрд рублей дополнительно мы сможем привлечь к труду около 15 тысяч человек", - сказал замглавы ФСИН.

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