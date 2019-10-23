Крымские власти продлят мораторий на курортный сбор

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября /ТАСС/. Власти Крыма продлят мораторий на введение курортного сбора на территории республики, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пятилетний период.

"Отмечу, что мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен", - сказал Аксенов.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен. Парламент Крыма решил перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.