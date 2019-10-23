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Власти Крыма просят увеличить субсидирование авиарейсов в регион

В 2019 году на субсидирование авиаперелетов предусмотрено в общей сложности более 3,8 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Республики Крым обратились к правительству РФ с просьбой увеличить субсидирование авиарейсов в регион, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пять лет.

"Инициирован вопрос увеличения суммы субсидирования для льготных категорий граждан на выполнение полетов в Крым и, соответственно, увеличение числа субсидируемых маршрутов. <…> Предложения по увеличению объемов субсидии внесены в правительство РФ ", - сказал Аксенов.

По его данным, в 2019 году на субсидирование авиаперелетов предусмотрено в общей сложности более 3,8 млрд рублей. На Республику Крым было выделено порядка 15% этой суммы - около 572 млн рублей.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов, а в 2020 году турпоток в республику, как ожидается, превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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