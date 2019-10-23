Чечня выполнила все показатели нацпроекта по безопасности дорог на 2019 год

ГРОЗНЫЙ, 23 октября. /ТАСС/. Ремонтные дорожные работы в Чечне, запланированные на 2019 год по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", завершены. В нормативное состояние приведено 23 км региональных дорог и 56,6 км улично-дорожной сети Грозненской городской агломерации, сообщил ТАСС в среду замминистра автомобильных дорог республики, руководитель регионального проекта "Дорожная сеть" Мовсар Исабаев.

"В 2019 году в Чечне в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведено 23 км региональных дорог и 56,6 км улично-дорожной сети Грозненской городской агломерации. Это 37 улиц в Грозном и 12 улиц в Аргуне. На дорогах общего пользования установлены две камеры видеонаблюдения. Кроме того, впервые в регионе установлен объект по проведению весогабаритного контроля на автомобильной дороге регионального значения Ищерская - Червленная - это замеры грузового транспорта с оплатой за перегруз", - сказал Исабаев, добавив, что выполнены все запланированные на текущий год показатели.

Замминистра также заявил, что Чеченская Республика с начала реализации нацпроекта шла в пятерке лидеров. "Нацпроект заточен на то, чтобы была хорошая проектная команда в каждом субъекте, и в нашей республике такая команда есть. Лидерство в реализации нацпроекта стимулируется тем, что нам будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета в следующем году", - добавил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.