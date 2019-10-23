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Саммит Россия – Африка

Путин считает российскую вакцину против лихорадки Эбола самой лучшей в мире

Президент РФ отметил, что Москва наладила успешное сотрудничество со странами Африки в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает российскую вакцину против лихорадки Эбола самой лучшей в мире.

Выступая на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка, он отметил, что Москва наладила успешное сотрудничество со странами Африки в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В частности, напомнил президент, в Гвинее функционирует российский научный центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, открытый в 2017 году. Эти слова Путина зал встретил аплодисментами.

"Да, это хорошая работа, правда, очень эффективная работа, - отзывался на реакцию участников форума Путин. - Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше $60 млн. И надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самой лучшей в мире".

Лихорадка впервые зафиксирована в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго) в селении на берегу реки Эбола. Вызываемое вирусом заболевание характеризуется высокой летальностью и быстрым распространением. Последняя масштабная вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась в 2013 году в Гвинее и перекинулась на Сьерра-Леоне, Либерию, Мали, Нигерию и Сенегал; случаи заболевания были в Испании, Великобритании, Италии и США. Эпидемия приняла масштабы международной гуманитарной катастрофы: по данным ВОЗ, умерло более 11 тыс. человек, заразилось свыше 28,5 тыс.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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