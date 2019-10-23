Елену Малышеву выписали из больницы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Телеведущую Елену Малышеву, ранее госпитализированную из-за высокого давления, врачи отпустили домой, давление нормализовалось. Об этом сама телеведущая сообщила в среду корреспонденту ТАСС.

"Большое спасибо за заботу. У меня все в порядке. Давление в норме. Сегодня вечером приду на озвучание, а днем побуду дома. Ну, а завтра на съемки", - сообщила собеседница ТАСС.

Ранее телеведущая сообщила в своем аккаунте Instagram о госпитализации с гипертоническим кризом. По ее словам, давление так сильно поднялось впервые. Малышева находилась в ГКБ им. С.П. Боткина.