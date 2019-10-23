Общественники предложили использовать в РФ опыт Перми для снижения аварий на перекрестках

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Члены межрегионального общественного движения "Убитые дороги" по итогам масштабной инспекции, проведенной в 2019 году во всех регионах РФ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предлагают снизить аварийность на перекрестках в городах страны, переняв уникальный опыт Пермского края, где применяется технология мини-кольцевых пересечений. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер общественного движения Александр Васильев.

Качество магистралей в ходе проверки, которая прошла с апреля по октябрь, оценивали активисты "Убитых дорог" совместно с экспертами ведущих автодорожных вузов страны. Они проверили более 1,5 тыс. дорог. Рейд был проведен в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

"Мы увидели в Перми хороший и уникальный опыт, чтобы избежать аварий и сделать дорожное движение безопаснее. Они в экспериментальных целях начали использовать мини-кольцевые пересечения, когда на существующем перекрестке организуется как бы круговое движение вокруг клумб или специальных наливных блоков, которые стоят по центру перекрестка. Устанавливаются также знаки кругового движения. Это существенно повышает безопасность и резко снижает число ДТП. Решено этот опыт Перми распространить на все регионы России", - сказал Васильев, который также является участником общественно-делового совета по реализации нацпроекта.

По его словам, на данный момент в Перми создано 10 подобных экспериментальных перекрестков. Их обустроили в тех местах, где чаще всего происходили аварии. "На этих пересечениях улиц раньше было по две аварии каждый день. А после введения мини-кольцевых пересечений за месяц ни одной аварии. Этот способ хорош тем, что не требуется реконструкция перекрестка и дополнительная площадь для него. То есть за 80 тыс. рублей можно организовать круговое движение, которое избавит автомобилистов от необходимости опасных маневров, когда повышается риск встречного столкновения", - отметил общественник, отметив, что средства тратятся только на закупку и установку дорожных знаков и наливных блоков.

"Мы общались с представителями многих регионов, они готовы к таким изменениям, готовы внедрять такие новые схемы организации дорожного движения как в Перми. Чтобы этот процесс проходил максимально качественно, мы пригласили к его организации экспертов ГИБДД, представителей профильных институтов, которые занимаются внесением изменений в соответствующие ГОСТы", - сказал он.

О движении

Число участников межрегионального общественного движения "Убитые дороги" насчитывает порядка 200 тыс. человек из всех регионов России. На данный момент, по подсчетам активистов, в стране насчитывается более 36 тыс. участков, требующих ремонта и провоцирующих аварийные ситуации на дорогах. По словам Васильева, в России ежегодно происходит порядка 170 тыс. ДТП с пострадавшими. Проводя инспекции дорог, активисты стимулируют власти субъектов РФ принимать меры по сохранению дорог, что является одним из направлений нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.