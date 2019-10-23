В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса

МОСКВА, 23 октября. Объявление об эвакуации сотрудников прозвучало в здании Совета Федерации из-за подгоревшего в буфете мяса, передает корреспондент ТАСС из здания верхней палаты парламента.

"В связи с возникшей необходимостью просьба покинуть свои помещения", - прозвучало из динамиков объявление. Всех попросили выйти на улицу, взяв документы и ценные вещи.

При этом пленарное заседание не прекращалось ни на минуту.

Как сказал журналистам один из представителей оперативных служб, в буфете подгорело мясо. "Мясо подгорело у людей. Система [оповещения] сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте", - сказал собеседник агентства.

При этом в здании на втором этаже действительно ощущается запах подгоревшей еды.

Позже в пресс-службе Совфеда подтвердили информацию о срабатывании сигнализации в столовой, уточнив, что верхняя палата парламента работает в штатном режиме.

"В столовой Совета Федерации сработала автоматическая пожарная сигнализация, была объявлена эвакуация по зданию. Причины срабатывания [сигнализации] оперативно устранены. Совет Федерации работает в штатном режиме", - пояснили ТАСС в пресс-службе.