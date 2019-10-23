Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Samsung Electronics принесла извинения за сбой в работе сенсора смартфонов

Компания приступила к обновлению ПО для исправления ошибки

ТАСС, 23 октября. Южнокорейская корпорация Samsung Electronics принесла извинения владельцам ряда смартфонов компании за неудобства из-за выявленного сбоя в работе сенсора для разблокировки устройств. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение компании.

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам из-за проблем с распознаванием отпечатков пальцев, - цитирует агентство заявление корпорации. - Мы приступили к обновлению программного обеспечения, чтобы исправить ошибку, возникшую в смартфонах [Galaxy S10 и линейки Note 10]".

На прошлой неделе Samsung Electronics обратилась к владельцам смартфонов компании с просьбой воздержаться от использования защитных покрытий для экранов этих устройств и удалить из памяти отпечатки пальцев до выхода нового программного обеспечения.

Ранее на интернет-портале The Verge появилась информация, что использование защитных покрытий для экранов на гелевой основе может нарушить работу сенсора для разблокировки смартфона при помощи отпечатков пальцев. Данная проблема представляет собой брешь в системе безопасности, так как из-за сбоя датчика экраны смартфонов Samsung могут быть разблокированы отпечатком пальца любого человека.

Теги
Республика Корея
Реклама на ТАСС
РЭО и власти Подмосковья намерены реанимировать идею ужесточения контроля за медотходами
По мнению зампреда правительства - министра экологии Подмосковья Дмитрия Куракина, необходимо привлечь в это направление инвестиции и выстроить переработку таких отходов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС