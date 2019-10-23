Samsung Electronics принесла извинения за сбой в работе сенсора смартфонов

ТАСС, 23 октября. Южнокорейская корпорация Samsung Electronics принесла извинения владельцам ряда смартфонов компании за неудобства из-за выявленного сбоя в работе сенсора для разблокировки устройств. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение компании.

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам из-за проблем с распознаванием отпечатков пальцев, - цитирует агентство заявление корпорации. - Мы приступили к обновлению программного обеспечения, чтобы исправить ошибку, возникшую в смартфонах [Galaxy S10 и линейки Note 10]".

На прошлой неделе Samsung Electronics обратилась к владельцам смартфонов компании с просьбой воздержаться от использования защитных покрытий для экранов этих устройств и удалить из памяти отпечатки пальцев до выхода нового программного обеспечения.

Ранее на интернет-портале The Verge появилась информация, что использование защитных покрытий для экранов на гелевой основе может нарушить работу сенсора для разблокировки смартфона при помощи отпечатков пальцев. Данная проблема представляет собой брешь в системе безопасности, так как из-за сбоя датчика экраны смартфонов Samsung могут быть разблокированы отпечатком пальца любого человека.