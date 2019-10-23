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Саммит Россия – Африка

Россия поставляет в страны Африки 60% вакцины против желтой лихорадки

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что прорабатывается вопрос о локализации производств вакцин и других лекарственных препаратов в одной или нескольких африканских странах

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Африкой в области инфекционных заболеваний. В частности, РФ поставляет в регион порядка 60% вакцины от желтой лихорадки, сообщила в среду министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Желтая лихорадка - распространенное в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевание, которое переносится комарами. Его симптомы - высокая температура, желтуха, тошнота. В ряде случаев желтая лихорадка сопровождается острой почечной или печеночной недостаточностью, что, в свою очередь, может привести к смерти заболевшего.

"В настоящее время около 60% вакцины от желтой лихорадки, преквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения и поставляемой в африканские страны, производится в России. Кроме того, в России разработана оригинальная высокоэффективная оригинальная инактивированная вакцина против полиомиелита с большим экспортным потенциалом, что позволит внести весомый вклад в эрадикацию полиомиелита на Африканском континенте", - сказала Скворцова, выступая на заседании экономического форума Россия - Африка.

Скворцова также добавила, что в настоящее время прорабатывается вопрос о локализации производств вакцин и других лекарственных препаратов в одной или нескольких африканских странах.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаСаммит Россия – Африка
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