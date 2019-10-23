Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Скворцова: Россия готова поставлять в Африку лекарство против лихорадки Эбола

Глава Минздрава также добавила, что в России была разработана "сухая" форма вакцины против лихорадки Эбола, которую можно будет хранить в "обычном бытовом холодильнике"

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Российская Федерация разработала новое лекарственное средство, способное вылечить лихорадку Эбола, препарат будут поставлять в Африку после его регистрации. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая в среду на заседании экономического форума Россия - Африка.

"Помимо средств профилактики лихорадки Эбола в Российской Федерации разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания, который показал 100% защиту в эксперименте на приматах, и в настоящее время завершает клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия будет готова предложить его для использования в странах Африки", - сказала она.

Скворцова также добавила, что в России была разработана "сухая" форма вакцины против лихорадки Эбола, которую можно будет хранить в "обычном бытовом холодильнике", учитывая особые климатические условия стран Африки.

Лихорадка Эбола впервые зафиксирована в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго, ДРК) в селении на берегу реки Эбола, откуда и получила название. Вызываемое вирусом заболевание характеризуется высокой летальностью и быстрым распространением - так, например, опасны могут быть трупы заболевших. Эпидемия лихорадки несколько лет назад унесла тысячи жизней в Африке.

Последняя крупная вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась в декабре 2013 году в Гвинее и быстро перекинулась на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зафиксированы в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США. Эпидемия приняла масштабы международной гуманитарной катастрофы, и, по данным ВОЗ, с начала эпидемии умерли более 11 тыс. человек, свыше 28,5 тыс. - заразились. В 2017 - 2018 годах прошел первый этап применения российской вакцины в Гвинее, было вакцинировано 2 тыс. человек.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
РЭО и власти Подмосковья намерены реанимировать идею ужесточения контроля за медотходами
По мнению зампреда правительства - министра экологии Подмосковья Дмитрия Куракина, необходимо привлечь в это направление инвестиции и выстроить переработку таких отходов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС