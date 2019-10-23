Скворцова: Россия готова поставлять в Африку лекарство против лихорадки Эбола

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Российская Федерация разработала новое лекарственное средство, способное вылечить лихорадку Эбола, препарат будут поставлять в Африку после его регистрации. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая в среду на заседании экономического форума Россия - Африка.

"Помимо средств профилактики лихорадки Эбола в Российской Федерации разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания, который показал 100% защиту в эксперименте на приматах, и в настоящее время завершает клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия будет готова предложить его для использования в странах Африки", - сказала она.

Скворцова также добавила, что в России была разработана "сухая" форма вакцины против лихорадки Эбола, которую можно будет хранить в "обычном бытовом холодильнике", учитывая особые климатические условия стран Африки.

Лихорадка Эбола впервые зафиксирована в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго, ДРК) в селении на берегу реки Эбола, откуда и получила название. Вызываемое вирусом заболевание характеризуется высокой летальностью и быстрым распространением - так, например, опасны могут быть трупы заболевших. Эпидемия лихорадки несколько лет назад унесла тысячи жизней в Африке.

Последняя крупная вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась в декабре 2013 году в Гвинее и быстро перекинулась на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зафиксированы в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США. Эпидемия приняла масштабы международной гуманитарной катастрофы, и, по данным ВОЗ, с начала эпидемии умерли более 11 тыс. человек, свыше 28,5 тыс. - заразились. В 2017 - 2018 годах прошел первый этап применения российской вакцины в Гвинее, было вакцинировано 2 тыс. человек.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.