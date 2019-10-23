География российского литературного конкурса для подростков "Класс!" расширилась в 4 раза

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Всероссийский литературный конкурс среди школьников 8-11 классов "Класс!", который начнется 5 ноября, пройдет в 20 субъектах РФ, что в четыре раза больше, чем было в 2018 году, когда в конкурсе принимали участие пять городов.

"В этом году в отличие от предыдущего конкурс пройдет уже в 20 субъектах РФ <...> Федеральное агентство [по печати и массовым коммуникациям] на этом не будет останавливаться, мы постараемся, чтобы через пару лет мы вместе с Министерством просвещения РФ охватили бы все субъекты РФ", - сказал в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель организационного комитета конкурса, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев.

В частности, география проекта охватит Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Тулу, Орел, Рязань и другие города. Председатель жюри, писатель Майя Кучерская подчеркнула, что на конкурс принимаются не сочинения, а рассказы.

"Ребята из регионов-участников могут написать работу и сдать ее своему классному руководителю, далее ее передадут в экспертный региональный совет, где учителя, писатели и поэты будут отбирать лучшие работы, и потом их уже передадут в Москву. Прием работ продлится до 29 февраля", - отметила куратор проекта, шеф-редактор портала "Хочу читать" Анастасия Скорондаева.

11 мая будут объявлены 60 финалистов, награждение победителей пройдет на книжном фестивале на Красной площади в Москве.

Темы конкурса

Юным авторам будет предложено написать рассказы на шесть тем: "Ключ потерялся", "Вот мне и тридцать", "Третий сон седьмого "Айфона", "Мамин муж, папина жена", "День, когда все изменилось", "Прыжки в высоту". В жюри входят известные писатели и педагоги: Дмитрий Быков, Эдуард Веркин, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Щвец.

"Мы предусмотрели систему поощрения, у ребят будет возможность принять участие в литературной смене в "Сириусе", победители также получат сертификаты на обучение в литературных мастерских", - сообщил заместитель директора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения России Дмитрий Метелкин.

Конкурс проводится под патронатом Роспечати, Минпросвещения, Минобрнауки, Ассоциации учителей литературы и русского языка.