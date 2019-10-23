МИД России поддерживает расширение корсети ТАСС в Африке

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России поддерживает планы агентства ТАСС открыть новые представительства в африканских странах и призывает продолжать расширение корреспондентской сети на континенте. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на сессии саммита Россия - Африка, посвященной роли средств массовой информации в развитии отношений РФ и африканских стран.

"Мы активно поддерживаем инициативу ТАСС по открытию представительств агентства в 2020 году в ряде стран, включая Нигерию, Сенегал, Эфиопию", - сказал он.

"Целесообразно рассмотреть возможность дальнейшего расширения корреспондентской сети ТАСС на африканском континенте", - добавил Богданов, упомянув в качестве возможных стран присутствия российского агентства Анголу, Гвинейскую Республику, Танзанию, Мадагаскар.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.