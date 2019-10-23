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Власти Москвы: радиоактивных отходов нет в зоне строительства Юго-Восточной хорды

Заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин напомнил, что строительство в зоне радиоактивного влияния уголовно наказуемо

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Радиоактивных отходов нет на месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве, сообщил в среду на заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

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"Официально заявляю, в полосе строительства хорды радиоактивных отходов нет. Заказчики, которые на сегодняшний день занимаются этой работой, - профессиональные люди. Сделали четко все замеры, наняли специализированную компанию "Радон". В этом месте по старому генплану проходила железная дорога с мостом, в полосе отвода железной дороге никто не мог свалить отходов <...> Если на соседних участках что-то выяснится, будем делать допсмету и все зачищать. В полосе отвода стройки ничего нет ни на поверхности, ни в глубине", - сказал Хуснуллин.

По его словам, Юго-Восточную хорду планируется достроить в 2022 году. Заммэра обратился к депутатам с просьбой не вводить москвичей в заблуждение, что на территории строящейся хорды есть радиация, отметив, что строительство в зоне радиоактивного влияния уголовно наказуемо.

Ранее первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что власти предусмотрели средства на возможную рекультивацию бывшей территории Московского завода полиметаллов в случае выявления радиоактивного заражения почв.

Пользователи соцсетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у завода, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы сообщала, что загрязненные участки не будут затронуты при строительстве. В "Радоне" заявляли, что обнаруженные около завода на правом берегу Москвы-реки загрязненные радиацией участки не представляют угрозы для живущих поблизости людей и не загрязняют воду. Также директор входящей в департамент строительства Москвы организации-проектировщика хорды Василий Десятков сообщал, что неоднократные экологические замеры, в том числе исследования грунтов, показали, что радиационный фон в зоне проектируемого участка дороги в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.

Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по 10 районам Москвы и пересечет пять автомобильных дорог.

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