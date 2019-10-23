В Германии родился щенок золотистого ретривера с редким зеленым мехом

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. В городе Вермельскирхен, что недалеко от Кельна, появился на свет щенок золотистого ретривера мятного цвета. Как сообщило агентство DPA , это достаточно редкое явление.

Всего в помете собаки по кличке Мелоди было девять щенков, восемь из которых обладают стандартным, почти белым окрасом. "Поначалу я беспокоилась, однако все девять щенков в полном порядке", - поделилась радостью хозяйка выводка Джоанна Джастис. По совету сестры она назвала новорожденного щенка Мохито.

Щенки с зеленым мехом рождаются редко, считает ветеринар Кристиан Димитриадис. Этот феномен можно объяснить тем, что плацента растворилась еще до рождения щенка. В результате этого высвободилось вещество биливердин (зеленый пигмент желчи). Несмотря на все, Мохито абсолютно здоров, у него хороший аппетит.

Хозяйка еще не решила, оставит ли она Мохито себе или подыщет ему новых владельцев. Несколько желающих уже объявились. Время на раздумья у Джоанны еще есть: восемь недель щенки еще точно будут с матерью. К тому времени щенок станет уже обычным золотистым ретривером, так как его шерсть заменится.