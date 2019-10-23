В Германии родился щенок золотистого ретривера с редким зеленым мехом

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. В городе Вермельскирхен, что недалеко от Кельна, появился на свет щенок золотистого ретривера мятного цвета. Как сообщило агентство DPA, это достаточно редкое явление.
The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf— Yahoo News Photos (@yahoophoto) October 22, 2019
Всего в помете собаки по кличке Мелоди было девять щенков, восемь из которых обладают стандартным, почти белым окрасом. "Поначалу я беспокоилась, однако все девять щенков в полном порядке", - поделилась радостью хозяйка выводка Джоанна Джастис. По совету сестры она назвала новорожденного щенка Мохито.
Щенки с зеленым мехом рождаются редко, считает ветеринар Кристиан Димитриадис. Этот феномен можно объяснить тем, что плацента растворилась еще до рождения щенка. В результате этого высвободилось вещество биливердин (зеленый пигмент желчи). Несмотря на все, Мохито абсолютно здоров, у него хороший аппетит.
Хозяйка еще не решила, оставит ли она Мохито себе или подыщет ему новых владельцев. Несколько желающих уже объявились. Время на раздумья у Джоанны еще есть: восемь недель щенки еще точно будут с матерью. К тому времени щенок станет уже обычным золотистым ретривером, так как его шерсть заменится.