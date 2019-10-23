Медведев выступил за внедрение дистанционных методов контроля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает важным использовать дистанционные возможности контроля за различными производствами. При этом председатель правительства отметил, что главными должны быть превентивные меры по предотвращению ЧП, а не наказание.

На совещании о внедрении систем дистанционного контроля в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности глава кабинета министров предложил обсудить способы мониторинга опасных промышленных объектов, которые есть в разных областях, например в области добычи и переработки угля, нефти, газа. "Все это - сложное производство, и контроль за ними связан с очень большим количеством проверок и большим числом проверяющих", - констатировал Медведев. По его словам, "с одной стороны, эти проверки необходимы, поскольку это опасное производство, с другой стороны, всякие проверки могут быть изменены и усовершенствованы с учетом более современных требований и научно-технического прогресса, технологических изменений".

"Необходимо все полезное учесть, подумать, каким образом применить имеющийся опыт деятельности других контрольно-надзорных органов, чтобы перевести акцент с наказания на профилактику, на превенцию, на предотвращение опасности", - указал премьер-министр. Он подчеркнул, что "важно внедрять механизм дистанционного контроля и в области промышленной безопасности, и в целом в ряде других областей жизни - это касается экологического, санитарного и других видов надзора".

Председатель правительства заметил, что для применения дистанционных методов контроля необходимо подготовить изменения в законодательстве. "Сейчас правительство завершает работу над базовыми законопроектами, которые направлены на реформирование сферы надзора и контроля - это закон об обязательных требованиях в РФ и закон о государственном контроле и муниципальном контроле в РФ", - сказал Медведев. Он указал, что "нужно обратить внимание на активное использование в контрольно-надзорной деятельности дистанционных технологий контроля и проработать связанные с этим вопросы, тем более, что ранее в законодательстве такого механизма не было".